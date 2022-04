Heiß begehrt in Unseburg: plattdeutsche Mundart

Platt reden höchstens die Alten? Von wegen. Beim Niederdeutschen Sprachentag der Generationen in Unseburg waren auch Jüngere angetan.

Die Mitglieder der Trachtengruppe des Heimatvereins Niederndodeleben sorgten mit ihren schönen Trachten für einen bunten Farbtupfer beim Niederdeutschen Sprachentag der Generationen in Unseburg.

Unseburg - Der frisch sanierte Saal des Anglervereins in Unseburg war Sonnabendnachmittag festlich eingedeckt und bis auf den letzten Platz besetzt. Denn die plattdeutschen Nachmittage, die die Interessengemeinschaft „Unseburger Heimatfreunde“ vor der Corona-Pandemie regelmäßig durchgeführt hatten, haben in diesem Bördedorf und darüber hinaus von je her eine große Fangemeinde, besonders bei den Senioren.