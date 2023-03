Herzinfarkt oder nicht? Welcher Laie weiß das schon? In Staßfurt wäre es fast schief gegangen, dass weder Notruf noch 116117 einen Rettungswagen schickten.

Kein Rettungswagen trotz Notruf: Warum wurde Notfall in Staßfurt nicht erkannt?

Staßfurt - Was Monika Schenk und ihr Mann in der Nacht vom Rosenmontag zu Fastnacht erlebt haben, das braucht niemand. „Lothar hatte Schmerzen in der Brust, die nicht aufhören wollten. Er musste sich mehrmals übergeben“, schildert die Staßfurterin, wie es ihrem Mann kurz nach Mitternacht plötzlich ging.