Die Stadt Staßfurt fährt die Schutzmaßnahmen langsam zurück. Der Betrieb am Löderburger See ist noch immer eingeschränkt, es gibt aber wieder Übernachtungsgäste.

Hochwasser an der Bode in Staßfurt: Maßnahmen werden zurückgefahren

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Löderburg - Glück im Unglück. So könnte die Situation für das Tourismuszentrum am Löderburger See überschrieben werden. Glück im Unglück, weil das Hochwasser im Winter den Betrieb überraschte. Und nicht im Frühling oder Sommer. Im Winter läuft es ruhiger und wegen der Umstände noch immer noch ruhiger als sonst. Die Zufahrt aus Richtung Löderburg ist noch immer nicht möglich, die Straße überspült, die Brücke gesperrt. Der Pegel der Bode steigt seit Mittwoch, 7. Februar, wieder leicht, stand bei 2,23 Metern am Donnerstag, 8. Februar.