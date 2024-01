Das Hochwasser der Bode in Staßfurt steigt weiter, Entspannung ist aber in Sicht. In Löderburg ist die Lage an den Deichen unter Kontrolle. Rund um Athensleben brauchte es Maßnahmen, damit die Anwohner weiter den Ort verlassen können.

Löderburg - Gespannt schauen die Verantwortlichen der Feuerwehren und Ordnungsämter in Löderburg und Hecklingen in diesen Tagen nach Hadmersleben in der Börde. Die Kleinstadt liegt an der Bode und vom dortigen Pegel gibt es seit einigen Tagen gute Nachrichten. Nach dem Höchststand von 2,82 Metern am 28. Dezember geht es seitdem kontinuierlich nach unten. Am Nachmittag, 2. Januar, lag er bei 2,59 Metern. „Das gibt uns auch in Staßfurt Hoffnung. Seit Tagen erwartet das LHW auch bei uns sinkende Pegel“, sagt Susanne Henschke, Leiterin des Fachdienstes Sicherheit und Ordnung in Staßfurt.