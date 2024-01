Hochwasser an der Bode in Staßfurt: Lage in Löderburg weiterhin angespannt

Löderburger See - Der Pegel der Bode in Staßfurt ist seit einigen Tagen konstant auf hohem Niveau. Am 1. Januar lag dieser bei 2,96 Metern. Am 31. Dezember bei 2,94 Metern und am 30. Dezember zwischen 2,91 Metern am frühen Morgen, 2,92 Metern am frühen Nachmittag und 2,93 Metern am Abend. Es herrscht weiterhin Alarmstufe 2.