Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) sagt weiteren Anstieg der Bode in Staßfurt voraus. Der Fluss ist in Löderburg über die Ufer getreten, dort wurden erste Straßen gesperrt.

Bode in Staßfurt so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr

Hochwasser in Sachsen-Anhalt: Die Bode steht in Staßfurt am Mittwoch, 27. Dezember bei 2,90 Metern.

Staßfurt - Die Bode führt in Staßfurt so viel Wasser wie seit zehn Jahren nicht mehr. Am Mittwoch, 27. Dezember, hatte der Fluss in der Salzstadt einen Pegelstand von 2,90 Meter erreicht. Das bedeutet Alarmstufe 2 (von 4): beginnende Überflutung und Kontrolle. Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) sagt einen weiteren Anstieg voraus.