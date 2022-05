Halloween „Hof der Klugen Tiere“ in Atzendorf lehrt in den Herbstferien das Gruseln

Der „Hof der Klugen Tiere“ in Atzendorf lädt in dieser Woche täglich zur „Gespensterwoche“ in den Herbstferien ein, ab 14 Uhr und 17 Uhr jeweils mit einer tierischen Gruselshow.