Wenn nicht gerade Wochenmarkt ist, eine Veranstaltung im Salzlandtheater oder Feste in die Innenstadt locken, sieht man in der Steinstraße in Staßfurt meist wenige Menschen – wie am Donnerstagvormittag. Die AG Innenstadtbelebung sucht nach Möglichkeiten, das zu ändern.

Foto: Falk Rockmann