Im Strandsolbad in Staßfurt geht es mit Angeboten für junge Leute, großzügigen Spendern und Umbauten endlich voran

Zum Saisonende tut sich jede Menge im Strandsolbad in Staßfurt. In dieser Woche wurde großzügig gespendet. Die Verjüngungskur des städtischen Bades betrifft nicht nur die baulichen Neuerungen, die ab 2022 konkret beginnen sollen.

Staßfurt - Mehrere Neuigkeiten gibt es in dieser Woche vom Strandsolbad in Staßfurt. Am Dienstag wurde vor Ort ein Spendenscheck übergeben. Die Benefizsammlung bei der Strandbadsause, zu der die Stadt und Partyveranstalter Chris Peterka am 31. Juli aufgerufen hatten, hatte 627,50 Euro eingebracht und wurde jetzt von der Salzlandsparkasse auf 1000 Euro aufgerundet. Das Geld wird nach der Idee von Chris Peterka auf das Konto der Aktion „Deutschland hilft“ überwiesen.