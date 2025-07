Mûr-de-Bretagne Guerlédan - Tour-de-France-Titelverteidiger Tadej Pogacar war kaum zu bremsen, als er auf den Wert seines deutschen Teamkollegen Nils Politt angesprochen wurde. „Nils ist ein Unikat“, sagte der Rad-Superstar, nachdem er auf der siebten Etappe das Gelbe Trikot in der Bretagne zurückerobert hatte.

Dabei feierte der 26-Jährige seinen insgesamt 19. Tour-Etappensieg bei der 112. Ausgabe. Zudem sorgte er dafür, dass er das weltweit wohl berühmteste Führungstrikot des Radsports ab Samstag zum 42. Mal trägt. Politt half dem slowenischen Ausnahmefahrer mit seinen Tempoverschärfungen zuletzt maßgeblich, um mit genügend Energie in den Endspurt zu kommen.

Pogacar: „Einer der besten Edel-Helfer“

„Nils ist unsere Giraffe“, sagte der Slowene mit einem Schmunzeln. „Er war ein bisschen am kämpfen in den ersten Tagen. Wenn es aber zählt, dann zeigt er immer, dass er einer der besten Edel-Helfer auf der Welt ist. Wenn nicht sogar der Beste für diese Art von Job“, lobte der Weltmeister überschwänglich. „Ich bin sehr froh, dass ich ihn habe. Er ist zudem sehr schlau. Er kann dir direkt ins Gesicht sagen, was er will und was er für das Beste hält“, fügte Pogacar hinzu. Der Weltmeister lobte zudem seinen Helfer Tim Wellens als „einzigartigen Fahrer“. Der Belgier trägt aktuell das gepunktete Bergtrikot.

Pogacar verdeutlichte mit seinem zweiten Etappensieg bei der diesjährigen Ausgabe, dass die Konkurrenz große Probleme haben dürfte, den angriffslustigen dreimaligen Tour-Champion von seinem vierten Triumph abzuhalten.

„Wir wollen wieder die Tour gewinnen. Ich möchte Tadej bestmöglich unterstützen“, machte Politt zuletzt deutlich. Nach dem erfolgreichen Einzelzeitfahren, dass Pogacar als Zweiter hinter Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel aus Belgien beendete, bekräftigte der Kölner, dass alles nach Plan verlaufe. Seit dem vergangenen Jahr fährt der einmalige Tour-Etappengewinner (2021) für das UAE-Team um Star Pogacar.