Impfen gegen Corona: Wo geht das im Salzland?

Staßfurt/Schönebeck - Der Salzlandkreis wird das Impfangebot zum Schutz vor dem Corona-Virus in der Impfstelle in der Staßfurter Bodestraße erweitern. Aufgrund der hohen Nachfrage am vorigen Freitag soll die Impfstelle ab Freitag, 29. Juli, vorerst jeden Freitag von 12 bis 18 Uhr geöffnet werden, teilte der Kreis auf Volksstimme-Nachfrage mit. Möglich sind in dieser Zeit dann bis zu 300 Impfungen. Der Kreis hatte vorigen Freitag erstmals seit zwei Monaten wieder Corona-Impfungen angeboten. Viele Ärzte würden derzeit kein entsprechendes Angebot vorhalten, hieß es zur Begründung für das neue Angebot.