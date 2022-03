Schule In Hecklingen ist bis zur Einschulung der neue Schulhof fertig

In wenigen Tagen beginnt auch an den beiden Grundschulen der Stadt Hecklingen in Hecklingen und Groß Börnecke das neue Schuljahr. Es gibt 47 Abc-Schützen. In Hecklingen wurden die Sommerferien dazu genutzt, den hinteren Schulhof komplett zu erneuern.