In Schneidlingen Weg frei für Koch- und Backkurse für jedes Alter

Es nimmt langsam Formen an: das Projekt Mehrgenerationenhaus in Schneidlingen, das vom Verein „Hecklingen - Gemeinsam Zukunft gestalten“ getragen wird. Fördermittel für die Mehrgenerationenküche sind bewilligt.

Schneidlingen - Und es gibt noch einen Grund zur Freude bei den Mitgliedern des Vereins „Hecklingen – Gemeinsam Zukunft gestalten.“ Ein weiterer Fördermittelbescheid ist eingegangen. „Die geplante Gemeinschaftsküche in unserem Mehrgenerationenhaus, in der Koch- und Backkurse stattfinden sollen und in der gemeinsam mit Kindern gekocht und gebacken werden soll, kann umgesetzt werden“, blickt Martin Zimmermann voraus.