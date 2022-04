In Staßfurt hört dritte Zahnärztin in drei Jahren auf

Demnächst schließt die Neundorfer Zahnarztpraxis. Innerhalb von drei Jahren die dritte im Bereich der Stadt Staßfurt. Heidemarie Tappenbeck liebt ihren Beruf. Warum sie dennoch froh ist, im März in Rente zu gehen.

Neundorf - Ab März wird die Zahnarztpraxis in Neundorf ausgeräumt. Mit Diplom-Stomatologin Heidemarie Tappenbeck geht auch Zahnarzthelferin Gabriele Wolf in Rente. Die anderen drei Helferinnen haben neue Anstellungen . „Helferinnen werden gesucht wie verrückt“, weiß die Chefin. Sie ist froh, ihren Patienten zwei Zahnarztpraxen in der Nähe empfehlen zu können.