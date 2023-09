Für Kinder in der Ukraine wurden in Staßfurt 50 Schuhkartons mit notwendigen alltäglichen Dingen zusammengestellt. Dazu wird es im Oktober in Staßfurt eine interkulturelle Woche geben.

Fleißige Helfer haben in Staßfurt 50 Schuhkartons zusammengestellt. Diese werden in die Ukraine zu bedürftigen Kindern geschickt. Darin sind unter anderem Zahnbürsten, Zahnpasta, Stifte und Hefte, aber auch Süßigkeiten.

Staßfurt - Staßfurt ist eine Stadt, in der auch Menschen aus anderen Nationen ein Zuhause haben. Nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 haben zum Beispiel auch Menschen aus der Ukraine Zuflucht in Staßfurt gefunden. Einige sind in ihre Heimat zurückgekehrt. Derzeit leben 279 Ukrainer in Staßfurt. Darüber informierte Sylvia Götze aus dem Sachbüro für Integrationsangelegenheiten der Stadt Staßfurt. Davon sind 165 weiblich und 114 männlich, verteilt über alle Altersklassen.