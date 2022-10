Ungebetene Gäste Wolmirsleben rüstet sich gegen die Irish Traveller

Im Sommer sorgte eine große Gruppe der "Irish Traveller" für viel Unruhe in Wolmirsleben. Wie die Gemeinde Vorfälle wie die rund um den Großen Schachtsee und Autorennen durch den Ort in Zukunft verhindern will.