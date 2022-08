Irische Camper: Aufruhr am Schachtsee in Wolmirsleben

Wolmirsleben - Die Sonne glitzert auf der Wasseroberfläche, die Schwäne genießen die Ruhe. Doch der friedliche Schein trügt. Immer wieder wird die Mittagsruhe am Schachtsee in Wolmirsleben durch laute Motorengeräusche getrübt. Während am See Erholung gesucht wird, heizen vor den Toren des Campingplatzes junge Männer mit PS-starken Autos über den Asphalt. Die Motoren donnern, die Auspuffe qualmen. Seit vergangenem Donnerstag, als mehrere hundert „Irish Traveller“ auf dem Campingplatz eingetroffen sind, ist es bei Dauercampern mit der Idylle vorbei. Es herrscht Chaos.