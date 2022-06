Ist das Kindeswohl in der Kita Giersleben gefährdet?

Die Eltern und die Gemeinderäte sind unzufrieden mit der Betreuung der Kinder in der Kita „Wipperzwerge“ in Giersleben durch die Verbandsgemeinde Saale-Wipper. Dafpr gibt es mehrere Gründe.

Giersleben - Kann das wirklich wahr sein? Kinder, die mittags stören, sollen in der Gierslebener Kita auf einer Matratze im oberen Flur schlafen müssen. „Da ist keine Erzieherin dabei. Sie können die Steintreppe runterstürzen, sagte René Fischer während einer Ratssitzung, an der rund 50 Muttis und Vatis teilgenommen hatten. In der Einrichtung gibt es mehrere Probleme. Matthias Bärmann bezeichnete es als haltlosen Zustand, dass Kinder unbegleitet vor dem Objekt auf der Straße rumlaufen. „Das ist das, was mir Angst macht“, sagte er. Dadurch sei das Vertrauensverhältnis stark gestört. Was nun?

Peggy Kasimir, die andernorts selbst als Pädagogin tätig ist, sagte: „Es gab Kinder, die nicht mehr in diese Einrichtung wollen, weil sie schlafen mussten. Meine Tochter stand weinend vor mir und bat darum, wieder zu Hause schlafen zu dürfen. Das, was hier abgeht, ist Kindeswohlgefährdung. Es kann nicht sein, dass Kinder vor der Tagesstätte schreien, weil sie Angst vor den Erzieherinnen haben.“

„Ich bin entsetzt, über das, was ich heute hier gehört habe, was in dieser Einrichtung vor sich geht“, sagte Ingeborg Meissner, die vor Jahren dort als Erzieherin tätig war. „Dass der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Jan Ochmann nicht erschienen ist, um Rede und Antwort zu stehen, ist für mich ein Zeichen dafür, dass er sich nicht gekümmert hat“, fügte die Seniorin hinzu.

Es gab nur wenige Mütter, die mitteilten, dass sie keine schlechten Erfahrungen mit der Kita gemacht hätten.

Die Mehrheit der Eltern erklärten, dass sie die Einrichtung verlassen wollen, wenn es keine Veränderung gibt. Bürgermeister Peter Rietsch (parteilos) sprach von einer nicht zufriedenstellenden Situation. „Wenn ein Kind in der zweiten Etage im offenen Fenster steht, ist für mich die Toleranzgrenze überschritten“, sagte er. Bei einer Kindeswohlgefährdung dürfe man das Recht der Eltern auf Aufklärung nicht mit dem Datenschutz aushebeln, warf der Bürgermeister der Verbandsgemeinde und auch dem Jugendamt des Kreises vor.

Applaus bekam Rietsch für seine Aussage: „Ich hätte nicht gedacht, dass Jan Ochmann als Mann so feige ist. Ich hatte ihn zweimal gebeten, hier teilzunehmen.“ Der Rat fordere von Ochmann immer noch einen Vertragsentwurf für die Nutzung des Kitagebäudes.

Frank Weishaupt (Fraktion Freie Bürger) sagte: „Ich werde alles dafür tun, dass es so nicht weiter geht.“

Das, was hier abgeht, ist Kindeswohlgefährdung. Peggy Kasimir, Mutter

Benno Rietsch (Fraktion Freie Bürger) empfahl den Eltern, Anzeige bei der Polizei und der Staatsanwaltschaft wegen Kindeswohlgefährdung zu erstatten. „Gehen sie zur nächsten Verbandsgemeinderatssitzung und machen denen Feuer. Da kann Herr Ochmann nicht abhauen!"

Der Gemeinderat beschloss am Ende der Diskussion einstimmig, die Übernahme des Kita-Gebäudes durch einen zu gründenden Förderverein zu prüfen. Dafür hatten acht Eltern spontan ihre Bereitschaft zur Mitwirkung erklärt. Ferner soll eine Beschwerde beim Landesjugendamt eingelegt und eine Stellungnahme des Personalrates der Verbandsgemeinde zu den Missständen in der Kita abgefordert werden.

Auf Anfrage der Volksstimme teilte Ochmann zu den Vorwürfen mit, dass er sich keinem Gespräch mit Eltern verweigere. Das sei am dem tatsächlichen Umgang mit den bekannt gewordenen Beschwerden deutlich geworden. „Wir werden in den nächsten Wochen einen Elternabend anbieten und erste Ergebnisse präsentieren, wie wir mit dem Gespräch mit dem beschwerdeführenden Elternteil vom Mittwoch positiv, sachlich und im Interesse der Kinder umgegangen sind“, so Ochmann. Er hält die Ratssitzung in Giersleben vom Montag nicht für rechtmäßig. Für ihn besteht keinerlei Anlass, den Fortbestand der Kita unter der Trägerschaft der Verbandsgemeinde in Frage zu stellen. „Gleichwohl bin ich mir der handelnden Personen in Giersleben bewusst. Sollte sich ein vierter Träger binnen überschaubarer Jahre gemüßigt fühlen, die Kita zu betreiben, werde ich mich einem solchen Angebot nicht grundsätzlich verschließen. Eine Entscheidung hierüber wird der Verbandsgemeinderat zu treffen haben, nicht jedoch der Gemeinderat Giersleben“, betonte Ochmann.

Der zuständige Fachdienst Jugend und Familie des Kreises habe unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätte im Rahmen der Fachaufsicht Kontakt zu allen Beteiligten aufgenommen, teilte Landkreissprecher Marko Jeschor mit.

„Dabei fanden verschiedene Gespräche statt, zuletzt mit den Beschwerde führenden Eltern, Erzieherinnen beziehungsweise mit der Einrichtungsleitung und der Verbandsgemeinde. Wir haben darauf hingewirkt, dass die in Rede stehenden Situationen künftig vermieden werden. In einem Fall haben wir wie vorgeschrieben ein ,besonderes Vorkommnis’ gegenüber dem Land angezeigt“, fügte er hinzu. Diese Verfahrensweise sei üblich. Nicht üblich sei dagegen, dass der Fachdienst Jugend und Familie im Rahmen von Ratssitzungen sich dazu äußere. Schon deshalb nicht, weil es an der Zuständigkeit der Gremien fehle.

Jeschor und Ochmann bedauerten, dass der Bürgermeister am vergangenen Mittwoch nicht am Gespräch mit allen Beteiligten im Sinne eines konstruktiven Miteinanders teilgenommen habe. Rietsch sagte, er habe dazu keine offizielle Einladung erhalten. Die Gemeinderatssitzung sei von der Mehrheit der Gierslebener Räte einberufen worden.