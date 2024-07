Seit zehn Monaten haben Anwohner rund um den Athenslebener Weg Wasser im Keller. Die Stadt Staßfurt hat ein Gutachten in Auftrag gegeben und weitere Behörden ins Boot geholt.

Staßfurt - Die Holztreppe wackelt mittlerweile. Karin Triller traut sich kaum noch, diese zu benutzen. An den Eisenpfeilern macht sich Korrosion bemerkbar. Durch das Salzwasser entstehen Schäden, die für viele Kosten sorgen könnten. Karin Triller schaut im Athenslebener Weg 36 in Staßfurt ungern in ihren Keller.