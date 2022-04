Jugendclubs: Herbstliche Angebote in Staßfurt

Staßfurt - Auch in dieser Woche gibt es in den Jugendclubs in Staßfurt wieder viele Sachen zu erleben bei einem festen Programm. So gibt es im Teenie-Treff in der Sülzestraße zum Beispiel am Dienstag einen Playstation-Wettkampf. Am Mittwoch werden Karten gespielt und am Donnerstag gibt es Billard-Training.