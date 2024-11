Vor 50 Jahren: Einmal im Monat blättert die Volksstimme in alten Zeitungsbänden. Was die Menschen aus Stadt und Kreis im November 1974 bewegt hat.

Zuckerrübenernte in der DDR

Staßfurt. - Anlässlich des 57. Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution fand im Kreiskulturhaus Staßfurt ein Freundschaftstreffen der Parteiführung, vielen verdienstvollen Freunden aus Kollektiven und Massenorganisationen mit Soldaten und Offizieren der Garnison Magdeburg und Cochstedt statt. Die Festveranstaltung wurde mit einem sehr besonderen Kulturprogramm ausgestaltet und von den Festteilnehmern mit viel Beifall bedacht. In den Festreden wurden die großen Taten der Sowjetarmee gewürdigt, die „unverbrüchliche Freundschaft aller Bürger zur Sowjetunion“ versichert. Der Dank an die sowjetischen Genossen wurde mit großen Leistungen der Werktätigen der DDR beim Aufbau des Sozialismus verbunden. Beweise aufrichtiger Freundschaft seien derzeitig die Hilfe sowjetischer Soldaten bei der schwierigen Zuckerrübenernte oder in Industriebetrieben bei der Bewältigung wichtiger Aufgaben.