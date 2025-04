Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Bode-Wipper“ will in der Oststraße in Schneidlingen die Trinkwasserleitung ohne Zuschüsse erneuern. Für weitere Investitionen in Höhe von 2,66 Millionen Euro ist die Hilfe des Landes erforderlich.

Hecklingen/Staßfurt - Die Schneidlinger warten schon seit vielen Jahren darauf, dass sich in der Oststraße, die sich in einem schlechten Zustand befindet, etwas tut. Nun will sich der Wasser- und Abwasserzweckverband (WAZV) „Bode-Wipper“ Staßfurt dort engagieren und die Trinkwasserleitung erneuern. Die WAZV-Verbandsversammlung, in der die Vertreter der Mitgliedsgemeinden vertreten sind, hat in seiner jüngsten Sitzung die nachträgliche Aufnahme dieses Vorhabens in den Wirtschaftsplan für 2025 einstimmig abgesegnet.