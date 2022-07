Kassiererin vom Strandbad unermüdlich freundlich

Den ganzen Tag, die ganze Woche, den ganzen Sommer lang sitzt Ute Schliwa an der Kasse des Staßfurter Strandsolbads - und ist dabei unermüdlich freundlich.

Staßfurt - Wenn die Gäste des Staßfurter Strandsolbads ihren Obolus an der Kasse entrichten, hat Ute Schliwa immer ein freundliches Wort für sie übrig. Das kann an heißen Tagen schonmal 1000-fach passieren. In den Sommerferien von 9 bis 20 Uhr, sonst 10 bis 18 Uhr.