Kein Festumzug zum Salzlandfest in diesem Jahr in Staßfurt

Staßfurt. Ob das Salzlandfest in Staßfurt in diesem Jahr stattfinden kann, ist laut Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) immer noch nicht klar. Weil die Lage weiterhin angespannt sei, könne die Stadt noch keine verbindliche Aussage treffen.

„Meine Mitarbeiter beobachten die Lage permanent. Insofern Lockerungen eintreten, passen wir das Festgeschehen an. Was und in welchem Umfang, können wir derzeit nicht sagen“, so Wagner.

Fest stehe aber definitiv, dass der große Umzug 2021 unter den Umständen leider nicht stattfinden könne.