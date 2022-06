Photovoltaik Kein Solarpark im Landschaftsschutzgebiet

Die Ortschaftsräte von Groß Börnecke und Hecklingen lehnen einen Eingriff in das Landschaftsschutzgebiet „Bodeniederung“ für einen Solarpark in ihrer Gemarkung ab. Diesen will ein Landwirt auf einer Ackerfläche errichten.