Wird es etwas mit einem Spielplatz an der Baumeckerstraße in Staßfurt oder nicht?

Staßfurt. - Sommerloch? Fehlanzeige. Die jüngsten Sitzungen der Ortschaftsräte versprechen aufschlussreiche Wochen. Am Montag im Haus am See eingeläutet, am Dienstag auf dem Hof des Jugendklubs und Rentnertreffs in Förderstedt weitergesponnen – die Agenda hält einiges an Gesprächsstoff bereit. Im Fokus: die Zukunftsfähigkeit Staßfurts. Und damit alternative Märkte.