Wenn sich am Sonnabend im Feuerwehrgerätehaus in Staßfurt kein Nachfolger für den langjährigen Vorsitzenden Lothar Meyer findet, muss die Interessenvertretung der Ortswehren des Salzlandkreises ihre Arbeit einstellen.

Unseburg/Staßfurt - Wenn die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren des Salzlandkreises am Sonnabendvormittag im Feuerwehrgerätehaus in Staßfurt turnusmäßig einen neuen Vorstand für den Kreisfeuerwehrverband wählen, stellt sich der langjährige Vorsitzende Lothar Meyer aus Unseburg nicht noch einmal zur Verfügung. Dabei will er bleiben, auch wenn man ihn um eine erneute Kandidatur bitten würde.