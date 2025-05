Die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden der Egelner Mulde und der Verbandsgemeinde-Bürgermeister haben sich darauf verständigt, die Hebesätze für die Grundsteuer in diesem Jahr unangetastet zu lassen.

Keine Steuer-Erhöhung in der Egelner Mulde

Egeln. - In den Mitgliedsgemeinden der Verbandsgemeinde Egelner Mulde wird es in diesem Jahr keine Erhöhung der Grundsteuern geben. Darauf hatten sich die Bürgermeister und der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) in einer Arbeitsberatung verständigt.