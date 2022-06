Kinder bekommen in Neundorf, Schneidlingen und Wolmirsleben eine besondere Begleitung an die Seite gestellt

Die Integrationshelfer begleiten in diesem Schuljahr einzelne Kinder in ihrem Schulalltag: Nicole Reisnauer aus Borne an der Uhlandschule in Neundorf (untere Reihe von links), Dajana Apel aus Aschersleben an der Grundschule Pfeilergraben in Aschersleben, Kerstin Lüers aus Egeln an der Förderschule ?Am Park? in Wolmirsleben, Steffen Forth aus Staßfurt an der Uhlandschule in Neundorf (zweiter von links) und Kathrin Ries aus Schneidlingen an der Katharinenschule in Schneidlingen. Angeleitet werden sie von Sebastian Stein (links) und René Wullstein (rechts) als Verantwortliche für die Ambulanten Dienste bei der Lebenshilfe Bördeland.

Foto: F. Richter