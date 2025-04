Kinder sind die Stars in der Manege

Wolmirsleben. - Wer möchte als Kind nicht gern einmal in einer Manege stehen und in die magische Welt voller Farben, Akrobatik und beeindruckender Darbietungen eintauchen? Dieser Wunsch ging für die Mädchen und Jungen der Grundschule Wolmirsleben sowie der beiden Lebenshilfe-Kindertagesstätten Wolmirsleben und Unseburg in Erfüllung.