Kinderfeste in Hecklingen, Schneidlingen, Groß Börnecke und Cochstedt sollen ganz großer Zirkus werden

Hecklingen/Schneidlingen - Der Verein „Hecklingen gemeinsam Zukunft gestalten“ engagiert sich weiter für die Bürger in der Stadt Hecklingen. Nachdem vor einigen Wochen die Senioren in den Ortsteilen im Umgang mit der digitalen Technik, wie zum Beispiel einem Smartphone oder einem Tablet-PC, vertraut gemacht wurden, sollen nun die Kinder an die Reihe kommen.