Konzentrierte Mitglieder des Akkordeonorchesters Salzland garantierten mitreißende moderne Musik. Die Klanggewalt in einer Kirche, wie kürzlich in Neundorf, ist enorm.

Ein mitreißendes Konzert des Akkordeonorchesters Salzland mit modernen Liedern von Toto bis Billy Ocean erfreute kürzlich die Gäste des Gemeindefests von St. Petri und Pauli Neundorf. Der musikalische Leiter Lieven Götzel äußerte sich dankbar für die Gelegenheit, in so einer Kirche spielen zu dürfen. Nicht nur Freunde von Orgelmusik wissen Gotteshäuser, deren Akustik und die mögliche Klanggewalt zu schätzen.

Am Sonnabend, 7. September, ab 15 Uhr, konzertieren acht Chöre aus dem Chorkreis Askanien in der St.-Petri-Kirche in Staßfurt. Dieses „Konzert der Acht“ verspricht ein weiteres einzigartiges Hörerlebnis. Und auch die St.-Pauli-Kirche in Rathmannsdorf bietet ein solches, wenn am Sonntag, 15. September, 15 Uhr, einmal mehr ein Orgelkonzert im Rahmen des Rühlmannorgel-Festivals erklingt.