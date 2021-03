Ein junger Mann landet im Gleisbett mit Verletzungen und muss ins Krankenhaus. Aber wie kam es dazu?

Aschersleben l Ein junger Mann landet im Gleisbett mit Verletzungen und muss ins Krankenhaus. Aber wie es dazu kam, das liegt für die Polizei des Salzlandkreises bisher eher hinter einem Nebelschleier, denn die zwei bekannten Beteiligten schweigen sich aus.



Was weiß die Polizei bisher? Am Montagnachmittag wird der 17-Jährige auf dem Bahnhofsgelände in Aschersleben verletzt. Das Opfer und weitere Jugendliche gerieten wohl gegen 16.35 Uhr aneinander. Die Vorgeschichte, die laut Zeugenaussage zwischen dem beschuldigten 20-Jährigen und dem 17-jährigen Opfer besteht, wurde den Beamten nicht kundgetan. Eine Anzeige wurde aber von Amtswegen gefertigt.



Nach bisher vorliegenden Aussagen kam der 20-Jährige ohne weitere Vorwarnung auf den 17-Jährigen zu und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer kam dadurch ins Wanken und stürzte ins Gleisbett, wo er sich am Kopf verletzte. Aufgrund der Verletzung und damit einhergehender Verkrampfung des Körpers wurde glücklicherweise sofort der Rettungsdienst informiert und brachte den 17-Jährigen ins Klinikum Aschersleben, wo er stationär aufgenommen wurde.



Er selbst konnte am Montag noch nicht zum Tathergang befragt werden. Die Ermittlungen wurden aber aufgenommen und dauern an.