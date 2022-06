Modemarkt Kommt Kress noch nach Staßfurt auf den Neumarkt?

Ein weiteres Jahr ist vergangen, in dem sich bei den Planungen für den Kress-Markt in Staßfurt nichts getan hat. Das Unternehmen will aber weiterhin bauen und steht im Austausch mit der Stadt. Doch wann kommt der Markt? Das ist völlig unklar.