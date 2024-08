Riesenansturm auf Riesengaudi. Am Löderburger See wollten 55 Jungen und Mädchen sowie 21 Erwachsene die Schnellsten auf der 60,5 Meter langen Rutsche sein.

Königliche Rutschengaudi und Neptunfest am Löderburger See

Beim Rutschenkönig-Wettbewerb am Löderburger See.

Löderburg. - Ein Riesengaudi für Aktive wie Zuschauer ist immer der Rutschenkönig-Wettbewerb am Löderburger See. Am Sonntag verzeichneten die Veranstalter um Piratenbraut Ines Schnock wieder einen enormen Ansturm. 29 Jungen und 26 Mädchen im Alter bis 15 Jahre, aber auch 14 Männer und sieben Frauen wollten die Schnellsten auf der 60,5 Meter langen Rutsche sein.