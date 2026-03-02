Leukämie-Fall Alessia Nach Stammzellspende auf dem Weg der Genesung
Im Mai stellte man der ein halbes Jahr alten Alessia die Diagnose Blutkrebs. Die Suche nach Stammzellspendern dauerte an. Nun stehen sieben Jahre der Heilung bevor.
Aktualisiert: 03.03.2026, 16:27
Staßfurt - Den Erfahrungswerten nach lief die Zeit für eine erfolgversprechende Stammzellspende gerade ab – da ruft ein Arzt der Universitätsmedizin Halle an: Man habe einen passenden Spender für Alessia gefunden. In Brandenburg. Rund sechs Wochen vergehen, dreimal sagt der Hoffnungsträger ab.