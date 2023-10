Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt/Bernburg - Das Kind muss vielleicht erst laufen lernen. Jedenfalls ruckelte es etwas, nicht alle Namen wurden sofort angezeigt. Es kam zu Verzögerungen, aber dann war alles im Gleichklang. Und dann blinkte es grün, gelb und rot auf. Testlauf gelungen. Ein langes „Aaaahhh“ ging durch den großen Saal am Karlsplatz in Bernburg. Das elektronische Abstimmen hat funktioniert. Und es konnten nicht nur Abstimmungen an sich, sondern auch das konkrete Abstimmungsverhalten angezeigt werden. Zustimmung gleich grün, Enthaltung gelb, Ablehnung rot. Der Salzlandkreis geht mit seinem Kreistag den nächsten digitalen Schritt. Was dieser mitträgt. 41 Kreisräte stimmten für das transparente Abstimmungsverhalten per Knopfdruck, nur ein Rat war dagegen.