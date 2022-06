Krieg in der Ukraine: Wie Staßfurt Geflüchtete begrüßt

In Staßfurt ist die Hilfsbereitschaft für Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten, weiter groß. Doch nicht alle Wohnung sind bereits fertig ausgestattet.

Staßfurt - Seit über 100 Tagen wütet nun mittlerweile der Krieg in der Ukraine. Im Bewusstsein der Menschen und den Nachrichten ist die Auseinandersetzung zuletzt etwas in den Hintergrund gerückt. Trotzdem ist der Krieg präsent. Jeden Tag. Das ist auch in Staßfurt sichtbar.