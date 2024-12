Staßfurt/Egeln - Die Landesliteraturtage im Salzlandkreis sind zwar schon einige Zeit vorbei, doch Neues gibt es immer wieder. So haben die Teilnehmer der Schreibwerkstatt, die sich zu den Landesliteraturtagen 2023 neu gesucht und gefunden hatten, unter der Leitung von Caroline Vongries, eine neue Broschüre vorgelegt und damit die Ergebnisse ihrer Arbeit präsentiert.

Sie lasen zudem im Staßfurter Tilly-Saal des Salzlandtheaters ihre seitdem entstandenen, persönlichen und regionalen Geschichten und Gedichte vor Publikum. Die Texte finden sich auch in einer gedruckten Broschüre wieder, für deren Umsetzung eine regionale Druckerei in Egeln beauftragt werden konnte.

Gefördertes Kulturprojekt

Das Printprodukt ist, wie die fortgeführte Werkstattarbeit selbst, Teil eines geförderten Kulturprojektes des Salzlandkreises, mit dem auch im Nachgang der Landesliteraturtage die Schreibwerkstatt und einige Lesungen unterstützt werden. Das Land Sachsen-Anhalt stellt hierfür die Fördermittel zur Verfügung, heißt es in einer Mitteilung des Salzlandkreises.

Salzige Geschichten „Ich liebe dich wie das Salz …“ Es sind Texte von sieben Frauen und drei Männern, mit ganz unterschiedlichen Biografien, beruflichen Hintergründen und in verschiedenen Lebensphasen: Christian Alberter, Gabriele Beckert, Patricia Dietrich, Elke Holinski, Carola Lehmann, Sylke Naujoks, Josefin Rabehl, Lutz Reiter, Peter Wenzel Sadlo und Caroline Vongries.

Sie leitete auch die Werkstattarbeit und ist als freie Buchautorin erfolgreich, Dozentin, Germanistin und studierte zudem Politik und Theaterwissenschaften. In dem Werkstatt-Buchprojekt geht es thematisch ums gemeinsame Schreiben, auch um Liebe und ihre Schattierungen und um Existenzielles.

Die zehn Autoren eint das Interesse am Schreiben, am regionalen Thema und am Austausch. Folgerichtig nahmen sie die Einladung des Kreises in die Literaturtage-Schreibwerkstatt im Vorfeld der Landesliteraturtage an. Und sie blieben dabei, auch im Nachgang. Als fester Stamm in dieser Zusammensetzung und in regelmäßigen Runden, zumeist im Touristeninformationszentrum am Ringheiligtum Pömmelte, schufen sie gemeinsam Individuelles neu, für sich und andere Salzländer.

Landrat Markus Bauer (SPD) bemerkt in seinem Vorwort zum Heft: „Einmal mehr haben wir das Salz als natürliche Basis der Region genutzt, das verbindende Thema. Dazu unser menschliches Vermögen, Vorhandenes kreativ anzuwenden und weiterzuentwickeln.“ Das könne beispielhaft angesehen werden für Identität, Ideenreichtum und Tatkraft im Salzlandkreis.