Landkreis will Campingplatz Wolmirsleben am Schachtsee räumen

Am Schachtsee Wolmirsleben herrscht eine gespenstische Ruhe. Der Salzlandkreis will den Campingplatz, den es angeblich gar nicht gibt, zwangsweise räumen.

Egeln/Wolmirsleben - Die Zukunft des Campingplatzes am Großen Schachtsee in Wolmirsleben ist nach der vom Salzlandkreis im vergangenen Jahr verfügten Nutzungsuntersagung weiter ungewiss. Dieses brisante Thema sprach Manfred Fürst aus Etgersleben, der mit seiner Frau seit 50 Jahren zu den Dauercampern gehört, in der Einwohnerfragestunde des Verbandsgemeinderates an.