Der CDU-Politiker will als Direktkandidat im Wahlkreis Staßfurt bei der Landtagswahl 2026 erneut ins Parlament. In der CDU wird es mit Mathias Cosic aber wohl einen Gegenkandidaten geben.

Landtagswahl 2026: Sven Rosomkiewicz tritt erneut in Staßfurt an

Sven Rosomkiewicz will im Wahlkreis Staßfurt 2026 erneut für die CDU in den Landtag einziehen.

Staßfurt - Stühle runter, Ordnung machen, für die Gäste eine wohlige Atmosphäre schaffen. Am 2. April um 17.30 Uhr wird es im Theatercafé in Staßfurt eine geschlossene Veranstaltung geben. Sven Rosomkiewicz wird dann mit einem ungewissen Gefühl in die Salzstadt kommen. Wird seine Karriere als Landtagsabgeordneter der CDU auch 2026 weitergehen können oder ein jähes Ende finden?