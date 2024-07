Unseburg/Tarthun - Der neugewählte Bördeaue-Gemeinderat ist in den nächsten fünf Jahren kleiner als bisher. Denn er verfügt nicht mehr über insgesamt zwölf Sitze ohne den Bürgermeister, sondern nur noch über elf. Das liegt daran, dass Lars Gareis bei der Wahl am 9. Juni so viele Stimmen von den Bürgern aus Unseburg und Tarthun bekommen hatte, dass er gleich zwei Sitze im Rat besetzen könnte. Da das nicht geht und er als Einzelbewerber keinen weiteren Kandidaten nachziehen konnte, fällt ein Mandat weg. Das teilte Bürgermeister Peter Fries (CDU) in der konstituierenden Sitzung im Bürgerbüro in Tarthun mit.

