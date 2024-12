Der Bürgerpark in Egeln, der sich großer Beliebtheit bei Jung und Alt erfreut, konnte mit Hilfe von Leader-Fördermitteln geschaffen werden.

Egeln/Staßfurt/Hecklingen. - Die überbordende Bürokratie in Sachsen-Anhalt, mit der der Verein LAG Börde, Bode, Auen bei der Beantragung von Leader-Fördermitteln aus EU-Programmen für Projekte in den Städten Staßfurt und Hecklingen sowie in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde zu kämpfen hat, haben Vereinschef Michael Stöhr und Leader-Managerin Gudrun Viehweg kritisiert.