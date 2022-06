Lebenshilfe von Johannitern für junge Leute

Angelina und Michelle versuchen sich im Kochstudio unter Anleitung von Ausbilder Sven Michaelis an einer handgefertigten braunen Sauce zu einem Hackbraten. Neben den zwei Standorten in Staßfurt gibt es noch Stabil-Werkstätten in Aschersleben, Bernburg und Schönebeck.

Foto: Falk Rockmann