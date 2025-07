Die Corvinus-Apotheke darf sich „Apotheke der neuen Zeit 2025“ nennen. Was das für die Kunden bedeutet.

„Great Apo to Work“: Auszeichnung geht nach Colbitz

Gesundheit in der Börde

Colbitz - Die Corvinus-Apotheke in Colbitz wurde jetzt als „Great Apo to Work – Apotheke der neuen Zeit 2025“ ausgezeichnet. Dem ist ein eineinhalbjähriges Coaching-Programm für das Team um Inhaberin Anne-Kathrin Haus vorausgegangen. Was sich jetzt für die Kunden ändert.