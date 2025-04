Staßfurt. - Personalmangel an Schulen, steigende Bürokratie für Leitung und Lehrkräfte, Unterrichtsausfälle – all diese Themen spielen in Sachsen-Anhalt derzeit eine große Rolle. Und auch um Staßfurt machen diese Probleme keinen Bogen. Wie es an der Basis läuft, wo der Schuh drückt, aber auch erfolgreiche Projekte laufen, das wollte in der vergangenen Woche Eva Feußner (CDU), Ministerin für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt, in Erfahrung bringen und besuchte dazu die Grundschule „Ludwig Uhland“ in Staßfurt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.