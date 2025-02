Roland Schnelle repariert in seiner Werkstatt in Löderburg auch Bezüge von Sitzbänken.

Löderburg - Klopf, klopf macht es an der Holztür, aber da wusste Roland Schnelle ja schon Bescheid. Als der Kunde wenige Sekunden vorher am Fenster vorbeigelaufen ist, hat er ihn schon gesehen, nun bittet er ihn herein. Ob er denn auch Sessel neu beziehen würde, fragt der Mann. Schnelle nickt. Und was das kostet? Diese Frage hört er immer. Kommt natürlich auf die Größe, das Material und die Menge an.