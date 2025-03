Lösung für marode Brücken in Egeln

Gemeinsam mit Egelns Bürgermeister Reinhard Luckner (l.) schauten sich die Stadträte Tobias Liste (2.v.l.), Stephan Wald und Michael Meier (r.) nach der Ratssitzung auf der Karte die Standorte der Brücken im Stadtgebiet an.

Egeln. - Der Egelner Stadtrat berät heute, 19 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses über den geplanten Ersatzneubau der Mühlenbode-Brücke in der Dorfstraße in Egeln-Nord. Den Grundsatzbeschluss dafür, dieses Vorhaben in Angriff zu nehmen, hatte der Stadtrat bereits im November des vergangenen Jahres gefasst.