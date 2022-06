„Manege frei“ auf dem Staßfurter Neumarkt

Der Circus Karl Altoff Köllner gastiert in Staßfurt und lädt zu vier Veranstaltungen in die Manege.

Staßfurt - Neugierige, die am Staßfurter Neumarkt vorbeifahren, bekommen in diesen Tagen große Augen. Das große Zelt verspricht viel und ja: Tatsächlich kommt der Circus in die Stadt. Genauer gesagt: Der Circus Karl Altoff Köllner macht in Staßfurt Halt.