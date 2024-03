Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt - Vor dem Landgericht Magdeburg hat am Dienstag ein Prozess gegen einen 44-Jährigen aus Staßfurt begonnen. Dem Mann werden drei verschiedene Taten am 1. November 2020, am 18. März 2021 und am 6. Mai 2021 vorgeworfen. Tatort war jeweils Staßfurt. Bei allen drei Taten handelt es sich um den Vorwurf von Körperverletzung und „gefährliche Körperverletzungsdelikte“, wie es in der Anklage heißt.